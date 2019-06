Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Schulbus

Bad Sobernheim, OT Steinhardt (ots)

Am 17.06.2019 um 07.00 Uhr befuhr ein Schulbus die Bockenauer Straße in Bad Sobernheim Ortsteil Steinhardt aus Richtung Bockenau kommend. An der Kreuzung zur Kreuznacher Straße wollte der Schulbus nach rechts in Richtung Bad Sobernheim abbiegen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste der 76jährige Busfahrer mit seinem Fahrzeug zunächst weit nach links ausscheren um dann nach rechts abbiegen zu können. Hierfür wurde von ihm die Warnblinkanlage eingeschaltet. Die 52 jährige Fahrerin eines VW Passat befuhr zu dieser Zeit hinter dem Schulbus die Bockenauer Straße in gleicher Richtung. Als sie den Bus mit eingeschalteten Warnblinklicht erblickt geht sie offenbar von einem Halten bzw. Parken des Schulbusses aus und fuhr schließlich rechts daran vorbei. Es kam dann beim Anfahren bzw. rechts abbiegen des Schulbusses zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 25 Schüler des Schulbusses blieben alle unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Gegen beide Fahrzeugführer musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell