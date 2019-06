Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Von Rollerfahrer bedroht - Zeugen gesucht

Oberhausen bei Kirn (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Kirner Straße zur massiven verbalen Bedrohung eines Anwohners durch den noch unbekannten Fahrer eines schwarz-grauen Motorrollers. Dieser hatte den Roller, an dem kein Kennzeichen angebracht war, zunächst vor dem Haus des Anwohners abgestellt. Schließlich verschwand der Rollerfahrer (ca. 25 Jahre alt, 1,80 m groß, trug schwarze Jacke, schwarze Jogginghose und schwarzen Helm) mit seinem Fahrzeug in Richtung Sportplatz. Der beschriebene Motorroller wurde in den vergangenen Wochen bereits im Stadtgebiet von Kirn fahrend gesichtet. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

