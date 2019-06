Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung

Hahnenbach (ots)

In der Zeit vom 10.06.2019, 11.45 Uhr bis 13.06.2019, 12.00 Uhr kam es im Mühlenweg in Hahnenbach, zwischen dem dortigen Rathaus (Dorfbackes) und der Kapelle durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung. So wurde ein Flutlichtstrahler für die Außenbeleuchtung der Kapelle beschädigt und ein Stromkabel aus einer Verteilerdose gerissen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

