Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Straße "Zum Staaren" von der Felkestraße kommend in Richtung der Sportanlagen. Hierbei verlor sie in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass dieses den Straßenverlauf nach links verließ und nach einer steilen Böschung auf einer geteerten Fläche zum Stillstand kam. Die Fahrerin und deren beiden Mitinsassen (19 und 20 Jahre) blieben glücklicherweise unverletzt. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mussten von Kräften der Bad Sobernheimer Feuerwehr beseitigt werden. Gegen die Fahranfängerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

