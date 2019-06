Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Otzweiler (ots)

Am Dienstag, 11.06.2019 gegen 13.00 Uhr wendete ein LKW der Marke MAN in Otzweiler an der Einmündung Buchenwaldweg. Beim Rückwärtsfahren stieß der LKW gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Sien fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Durch eine aufmerksame Zeugin, welche sich das Kennzeichen notierte, konnte der Fahrzeughalter und schließlich auch der Fahrer ermittelt werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

