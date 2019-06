Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Altreifen illegal entsorgt

Seesbach / Weiler bei Monzingen: (ots)

Am 09.06.2019 meldete zunächst ein Spaziergänger, dass in der Gemarkung Weiler bei Monzingen, in Nähe zum dortigen Gleitschirm Start- und Landeplatz, eine große Anzahl Altreifen in einem Waldstück entsorgt wurden. Fast zeitgleich meldete ein Jäger, dass im Waldstück "Eichenheck", unweit der Ortslage von Seesbach, ebenfalls eine größere Menge Altreifen illegal entsorgt wurden. Die eingesetzten Beamten stellten an beiden Örtlichkeiten fest, dass jeweils eine Menge von ca. 50 Reifen unerlaubt im Wald von Unbekannten entsorgt wurden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn unter 06752-1560.

