Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Hüpfburg

Staudernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde eine Hüpfburg, die für eine bevorstehende Hochzeitsfeier am Sportgelände in Staudernheim aufgebaut worden war, an mehreren Stellen aufgeschnitten. Das Gebläse der Hüpfburg wurde in die Nahe geworfen. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270).

