Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kleinstwagen überschlagen - 2 Verletzte

Kirn (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag mit einem Kleinstwagen die B 41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Richtung Bad Kreuznach. Beim Linksabbiegen auf die K 7 in Richtung Kirnsulzbach gegen 16:35 Uhr verlor er, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses sich zweimal überschlug und noch vor der Nahebrücke rechts neben der K 7 zum Stillstand kam. Der 17-Jährige und dessen 18-jähriger Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die 16-jährige Mitfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfallwagen handelt es sich um einen sogenannten Ellenator, also einen zum dreirädrigen Personenkraftwagen umgebauten Serienkleinstwagen der EG-Fahrzeugklasse L5e. Dieser darf ab 16 Jahren mit dem Motorradführerschein der Klasse A 1 geführt werden.

