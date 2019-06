Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: 2 Motorradfahrer gestürzt

Königsau (ots)

Zwei Motorradfahrer aus den Niederlanden (56 und 57 Jahre alt) waren am Samstag gegen 14:00 Uhr im Kellenbachtal auf der B 421 in Richtung Gemünden unterwegs. Zwischen den Ortschaften Kellenbach und Königsau fuhr der 56-Jährige in Höhe der Abfahrt Henau seinem Vordermann infolge einer momentanen Unaufmerksamkeit auf das Hinterrad. Hierbei kamen beide Fahrer zum Sturz und zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Die Motorräder wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

