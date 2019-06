Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Weiterer Auffahrunfall

Kirn (ots)

Kurz nach 12:00 Uhr ereignete sich am Freitag im Stadtgebiet von Kirn ein erneuter Auffahrunfall. Hierbei musste eine aus Richtung der Binger Landstraße mit ihrem Pkw ankommende 55-jährige Frau vor der Ampelanlage an der Einmündung "Halmer Weg" verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin reagierte jedoch zu spät und fuhr von hinten auf. Die Insassen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand leichter Schaden.

