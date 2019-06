Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall

Kirn (ots)

Am Freitag kam es am Westring in Höhe des dortigen Discountmarktes gegen 11:00 Uhr zu einem Auffahrunfall, als eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw aus Richtung der Kallenfelser Straße kommend nach rechts auf den Kundenparkplatz des Marktes einbiegen wollte. Eine nachfolgende 35-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr dem Fahrzeug der 54-Jährigen von hinten auf. Diese wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand jeweils erheblicher Schaden.

