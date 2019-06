Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall, Fahrradfahrer leicht verletzt

Kirn, An der großen Brücke (ots)

Am 06.06.2019 um 07.20 Uhr befuhr ein 48jähriger Fahrradfahrer die Obersteiner Straße in Kirn aus Richtung Idar-Oberstein/B41 kommend in Richtung Kirn Innenstadt.

Im Verlauf der Obersteiner Straße ist er nach links in die Straße "An der Großen Brücke" abgebogen. Dabei ist er aufgrund Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW aufgefahren. Der Fahrradfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Am PKW und am Fahrrad entstand aufgrund der geringen Geschwindigkeit kein Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde verwarnt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell