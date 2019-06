Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Hochstetten-Dhaun, K9 (ots)

Am 06.06.19 um 06.45 Uhr befuhr der Fahrer eines LKW die K9 aus Richtung Hochstetten-Dhaun, Ortsteil St. Johannisberg kommend in Fahrtrichtung Hochstetten-Dhaun, B41. In einer Linkskurve kommt dem LKW ein PKW Toyota entgegen und es kommt zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Lediglich am PKW entstand leichter Sachschaden. Beiden Fahrzeugführern musste ein Vorwurf hinsichtlich eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot gemacht werden.

