Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erneute Sachbeschädigung an Verteilerkasten der Firma Vodafone

Kirn (ots)

Nachdem es am 29.05.2019 bereits zu einer Beschädigung des Vodafone Verteilerkastens in Kirn, Sulzbacher Straße kam, wurde der Schaden zwischenzeitlich behoben. Unbekannte beschädigten nun am Montag 03.06.19 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr erneut diesen Verteilerkasten, indem er umgestoßen und aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752 1560 zu melden.

