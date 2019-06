Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an KFZ

Königsau (ots)

Bereits in der Zeit von März 2019 bis 24.05.2019 wurde ein in einer Garage abgestellter PKW in der Bergstraße in Königsau beschädigt. Die Eigentümerin stellte bei Rückkehr nach längerer Abwesenheit fest, dass Unbekannte, vermutlich von außen, eine stark klebende Flüssigkeit in das Garageninnere sprühten. Die stark klebende Flüssigkeit gelangte an den PKW, wodurch Lack und Scheiben beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise oder Hinweise auf ähnliche Sachbeschädigungen werden an die Polizei Kirn unter 06752-1560 erbeten.

