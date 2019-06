Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gleitschirmflieger im Baum gelandet

Staudernheim (ots)

Ein 58-jähriger Gleitschirmflieger, der am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr von einer Anhöhe in der Gemarkung Staudernheim gestartet war, verfing sich aufgrund eines Flugfehlers kurze Zeit später in einem Baumwipfel am Hang nördlich der K 61 zwischen Staudernheim und Boos. Der im Rheingau wohnende Mann blieb jedoch, ebenso wie sein Fluggerät unversehrt und konnte von Bekannten aus dem Baum befreit werden.

