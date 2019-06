Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag bestieg eine noch unbekannte Person das Dach eines geparkten silberfarbenen VW Golf VI Kombi mit Mainzer Kennzeichen. Zum Tatzeitpunkt war ein Fahrrad auf dem Dachträger befestigt. Im Dachbereich entstand erheblicher Schaden. Der Golf war in der Nähe des Sportgeländes "Zum Staaren" auf einem Parkplatz für die Teilnehmer des diesjährigen Felke-Handballturniers abgestellt. Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270).

