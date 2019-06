Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein in der Kallenfelser Straße unweit der Kyrau geparkter C-Klasse-Mercedes (Typ 203) mutwillig zerkratzt. Außerdem wurde der Mercedesstern abgebrochen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn.

