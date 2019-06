Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tätlicher Angriff - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es kurz nach 06:00 Uhr in der Nähe des Verkehrskreisels Eckweilerstraße / Monzinger Straße zum tätlichen Angriff auf einen in der Monzinger Straße am Boden liegenden jungen Mann, der mit einem gelben "BVB"-Shirt bekleidet war. Derjenige, der auf ihn eingeschlagen haben soll, sei 40-50 Jahre alt, grauhaarig und von südländischer Erscheinung. Er sei ganz in schwarz gekleidet gewesen und habe vermutlich eine Sportjacke getragen. Zeugen oder anderweitig beteiligte Personen mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn oder der Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270) in Verbindung setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell