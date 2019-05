Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheit im Verkehr

Bad Sobernheim (ots)

Am 30.05.2019 kurz vor 01:00 Uhr wurde in der Straße "Am Mühlenteich" ein 50-Jähriger am Lenkrad seines Fords mit deutlich zu viel Alkohol im Blut kontrolliert. Die Messung seines Atemalkohols führte am Kontrollort zu einem Promillewert von 1,28. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein des 50-jährigen Bad Sobernheimers beschlagnahmt. Hiernach musste der Verkehrssünder mit nach Kirn ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

