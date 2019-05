Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mauer beschädigt

Kirn (ots)

Bereits am 09.05.2019 gegen 13:40 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße eine Grundstücksmauer beschädigt. Verursacher war ein LKW mit Auflieger. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug gehandelt haben, welcher vor Ort wenden wollte. Der Auflieger hatte eine blaue Plane mit der Aufschrift "Euroleasing". Da es hierbei zu einem Rückstau kam, wurde der Vorgang von Zeugen Fotografiert und in "Whatsapp" geteilt. Die Polizei bittet nun diese Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560 zu melden.

