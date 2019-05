Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alkohol am Steuer

Kirn (ots)

Am 28.05.2019 wurde um 19:40 Uhr in der Bahnhofstraße ein 46-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Da der Fahrer merklich nach Alkohol roch, wurde mit ihm anschließend auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Test zur Bestimmung seines Atemalkohols durchgeführt. Das Ergebnis überschritt die relevante Grenze von 0,5 Promille, sodass die Weiterfahrt unterbunden werden musste. Wie sich weiter herausstellte war der Fahrzeugführer der Polizei kein Unbekannter, da er dieses Jahr bereits mit anderen aber verbotenen Substanzen am Steuer erwischt worden war. Aufgrund des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens kann der unbelehrbare Verkehrsteilnehmer mit weiteren Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell