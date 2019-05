Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Person

B41 Höhe Nußbaum (ots)

Die 66 Jahre alte Fahrerin eines BMW 3er Cabrio befährt die K19 aus Richtung Nußbaum kommend in Richtung B41 und will nach links auf diese in Fahrtrichtung Bad Kreuznach abbiegen. Hierbei übersieht sie die dort vorhandene Einfädlungsspur und fährt direkt auf die Richtungsfahrbahn Bad Kreuznach auf. Diese wird zu dieser Zeit durch den 29 Jahre alten Fahrer eines historischen VW Scirocco ordnungsgemäß befahren. Dieser versucht noch mittels Blockierbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, welches jedoch misslingt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die beiden Insassen des VW schwer verletzt werden und wurden zur Beobachtung in verschiedene umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrerin des BMW wird nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 15000EUR. Es war neben zwei Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Als besonders hervorzuheben ist der Einsatz mehrerer Unbeteiligter Passanten. Zum einen kümmerte sich eine zufällig vorbeikommende Ärztin mit ihrem Begleiter um die verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes, zum anderen regelten zwei weitere unbeteiligte Fahrzeugführer vorbildlich den Verkehr auf der mäßig befahrenen B41.

