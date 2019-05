Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Simmertal

Martinstein

Kirn (ots)

Im Laufe der letzten Nacht kam es in Martinstein und in Simmertal zu einer Vielzahl von Diebstählen aus Fahrzeugen. Weiterhin wurde eine Wurstbude am Sportplatz Martinstein aufgebrochen. Es wurde hauptsächlich Bekleidung entwendet. Zu Beschädigungen an den Fahrzeugen kam es bis zum Berichtszeitpunkt nicht. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 500 EUR. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Kirn

