Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorradfahrer erleidet Schwächeanfall und stürzt

Nußbaum (ots)

Am Freitagabend des 24.05.2019 kam es gegen 20:30 Uhr auf der B41,in Höhe der Anschlussstelle Nußbaum (K19), zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Demnach befuhr ein 64-Jähriger mit seiner Harley-Davidson die Bundesstraße von Monzingen kommend in Richtung Bad Sobernheim. Laut den Angaben eines dahinter fahrenden Zeugen war der Motorradfahrer mit einer mäßigen Geschwindigkeit unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Nußbaum erlitt der Motorradfahrer vermutlich einen Schwächeanfall, wodurch er stürzte und dabei mit dem Helm auf die Fahrbahndecke aufschlug. Er wurde durch den Rettungswagen schwerverletzt in das Diakonie-Krankenhaus nach Kreuznach gebracht. Der Verletzte war nach dem Sturz ansprechbar und außer Lebensgefahr. An der linken Motorradseite entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

