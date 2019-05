Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: B41/Waldböckelheim: Verkehrsunfallflucht

Waldböckelheim (ots)

Am 23.05.2019, gegen 16:50 Uhr befuhr der 30 - jährige Geschädigte die B 41 von Bad Sobernheim in Richtung Waldböckelheim. Auf der Gegenfahrbahn überholte ein schwarzer Audi auf dem dort zweispurigen Abschnitt der B41 einen anderen PKW. Aufgrund scheinbar zu hoher Geschwindigkeit geriet der überholende Audi im Kurvenbereich zum Teil auf die Fahrspur des entgegengesetzt fahrenden Geschädigten. Dieser erkannte die Situation rechtzeitig, und wich aus um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Aufgrund des Ausweichmanövers geriet der Geschädigte auf den Randstreifen und stieß leicht gegen die Schutzplanke. Der Audifahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Bad Sobernheim fort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

