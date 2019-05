Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: REVOLT-Festival

Bad Sobernheim/Pferdsfeld (ots)

Bad Sobernheim/Pferdsfeld Am 25.05.2019 findet im Industriepark Pferdsfeld, dem ehemaligen Nato-Flugplatz, das "REVOLT-Festival" statt. Von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr wird bei dieser sogenannten "Hard-Techno-Veranstaltung" an fünf Bühnen entsprechende Musik angeboten. Der Veranstalter erwartet etwa 6000 - 8000 Besucher, proklamiert eine "Null-Toleranz-Strategie" bei Drogenmissbrauch während REVOLT. Darüber hinaus werden auch Alkohol und Drogen am Steuer nicht toleriert. Die Veranstaltungsteilnehmer müssen daher mit polizeilichen Kontrollen rund um das Festival rechnen. Presseanfragen zu den polizeilichen Maßnahmen werden am 25.05.2019, ab 10.00 Uhr, unter der Tel.-Nr.: 0671/92000420 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell