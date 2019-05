Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorhaube mutwillig beschädigt

Hahnenbach (ots)

Im Zeitraum Dienstag 21.05.19 bis Donnerstag 23.05.19 wurde ein silberner Opel Astra in Hahnenbach in der Hahnenbachstraße auf einem Parkplatz stehend mutwillig beschädigt. Dabei wurde durch einen unbekannten Täter vermutlich mit einem Metallenen-Werkzeug ein großes X (40x40cm) in die Motorhaube des PKWs geritzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.

