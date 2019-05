Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alkoholisierte Randalierer am Kirner Bahnhof

Kirn, Bahnhofsvorplatz (ots)

Am 23.05.2019 gegen 00:05 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin via Notruf zwei Randalierer am Bahnhofsvorplatz von Kirn. Die beiden männlichen Personen würden krakeelen und einer der beiden habe gegen ein Verkehrsschild getreten.

Die entsandte Streife konnte die Personen ausfindig machen. Beim Erblicken der Streife flüchteten diese jedoch fußläufig in Richtung Schülerkiesel. Einer der beiden konnte durch die Beamten gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um einen alkoholisierten 38-jährigen. Wie sich herausstellte hatte dieser auch gegen das Verkehrsschild getreten. Durch den Tritt wurde die Einfassung des Schildes beschädigt. Näheres zu dem Flüchtigen konnte nicht ermittelt werden. Gegen den 38-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.

