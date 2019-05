Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Dienstgebiet der PI Kirn

Kirn (ots)

Am 22.05.2019 führten uniformierte Polizeibeamte der Polizei Kirn in einem Zivilfahrzeug mehrere mobile Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde u.a. ein 15-jähriger Rollerfahrer in Bad Sobernheim kontrolliert, welcher sich einer unauffälligen "Tuning-Methode" bedient hatte. Um mit einer höheren Geschwindigkeit fahren zu können, klemmte der Jugendliche die Stromzufuhr zu der elektronischen Drossel ab. Hierdurch erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h. Da der 15-jährige nicht im Besitz eines für diese Geschwindigkeit notwendigen Führerscheins war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter muss sich strafrechtlich verantworten, da er die Fahrt zuglassen hatte.

Bei einer Kontrolle in Monzingen eines 23-jährigen Führers eines Opel Corsa wurden drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Cannabisprodukte, obwohl der Fahrer felsenfest behauptete, bislang nicht in Berührung mit Drogen gekommen zu sein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und dem Fahrer anschließend im Kirner Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Neben einem empfindlichen Bußgeld erwarten ihn ein Monat Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

In Martinstein erregte darüber hinaus ein Autofahrer die Aufmerksamkeit der Beamten, als er mit dem Handy in der Hand unentwegt Sprachnachrichten verschickte. Der aus dem Saarland stammende 33-jährige Fahrer kann sich nun auf 100EUR Bußgeld und einen Punkt einstellen.

Im Weiteren wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel eine im Juli 2018 abgelaufene HU geahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell