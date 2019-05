Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Dachrinne beschädigt, Fahrer flüchtet

Kirn (ots)

21.05.2019 , 10:30 Uhr Simmertal ( ots ) - Am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte er mit einem, vermutlich weißen Fahrzeug, die Dachrinne eines Wohnanwesens in der Straße " Im Grund". Durch den Anstoß an der Dachrinne wurde diese verschoben und somit ein weiteres Wohnanwesen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 350 Euro zu kümmern. Anwohner gaben Hinweise auf einen Paketdienst, welcher den Privatweg etwa zu dieser Zeit befahren haben könnte. Die Polizei Kirn bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06752 - 1560 zu melden.

