Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Königsau (ots)

Am 20.05.2019 um 17.20 Uhr befuhr der 31jährige Fahrer eines PKW Mazda die B421 aus Richtung Königsau kommend in Fahrtrichtung Kellenbach. In einer engen Rechtskurve kam der PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach links über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte hier seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der PKW wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch der LKW war aufgrund zweier beschädigter Reifen nicht mehr fahrbereit. Der LKW konnte jedoch nach dem Reifenwechsel vor Ort wieder flott gemacht werden. Der beteiligte PKW musste abgeschleppt werden. Am LKW und am PKW entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5500 Euro. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Unfallstelle vorbildlich von drei zufällig vorbeikommenden Handwerkern abgesichert und der Verkehr an den verunfallten Fahrzeugen vorbeigeleitet.

