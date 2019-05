POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Verletzter Person

Polizeiinspektion Kirn

Am 18.05.2019, gegen 19:20 Uhr befährt eine 38 - jährige Frau aus Idar-Oberstein mit ihrem PKW die K5 von Hennweiler kommend in Richtung Oberhausen bei Kirn. In einer Rechtskurve verliert sie in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßenverhältnisse, sowie nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich mit dem PKW und kommt im Grünstreifen auf den Reifen des PKW zum Stillstand. Die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin zieht sich durch den Verkehrsunfall Verletzungen im Kopf-, sowie Halsbereich und am Bein zu, weswegen sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Fahrerin zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Am PKW entsteht Totalschaden.

