Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wahlplakate in Sulzbacher Straße mutwillig beschädigt

Kirn (ots)

In der Nacht von Donnerstag 16.05. auf Freitag 17.05. haben unbekannte Täter mehrere Wahlplakate diverser Parteien im Bereich Sulzbacher Straße in Kirn teilweise komplett abgerissen und beschädigt. Insgesamt waren 35 Plakate betroffen. Die Plakate wurden in einem nahe gelegenen Garten einer dortigen Anwohnerin aufgefunden und sichergestellt. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 700 Euro belaufen. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei Kirn per Telefon unter 06752/1560.

