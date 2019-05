Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Warnhinweis Diebstähle aus Fahrzeugen

Kirn (ots)

Bei der Polizei in Kirn werden vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen registriert. Hierbei werden unverschlossene Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen, auf frei zugänglichen Stellplätzen, unter Carports oder auf Privatgrundstücken geöffnet, um so an Bargeld oder andere Wertgegenstände zu gelangen, welche lose und griffbereit im Fahrzeuginneren liegen. Dies geschieht insbesondere in den Nachtstunden. Um sich vor solchen Diebstählen zu schützen, rät Ihnen die Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände (Bargeld, Geldbörse, Handy etc.) in ihrem Fahrzeug liegen - Vergewissern Sie sich beim Verlassen Ihres Fahrzeugs, dass dieses ordnungsgemäß verschossen ist, auch wenn Sie sich nur für kurze Zeit entfernen - Verschließen Sie immer ihr Fahrzeug, auch auf dem eigenen Grundstück - Melden Sie es direkt der Polizei, wenn Sie fremde Personen auf ihrem Grundstück wahrnehmen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen machen

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei

