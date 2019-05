Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW-Brand nach technischem Defekt

Bild-Infos

Download

Kirn, Parkplatz Kiesel (ots)

Am 14.05.2019 gegen 07:30 Uhr kam es zu einem PKW-Brand auf dem Parkplatz Kiesel in Kirn. Der Motorraum eines Ford Galaxy stand hierbei in Flammen. Zuvor hatten aufmerksame Passanten den 66-jährigen Fahrer auf eine Rauchentwicklung ausgehend von dessen Motorraum hingewiesen. Hieraufhin konnte der Fahrer das Fahrzeug noch rechtzeitig auf genanntem Parkplatz abstellen und verlassen. Die wenig später eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Kirn konnten den Brand in wenigen Minuten löschen. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Zu einer Gefahrenlage für Anwohner oder gar den fließenden Verkehr kam es nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell