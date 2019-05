Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW kommt von Fahrbahn ab

Meddersheim (ots)

Am 11.05.2019, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem PKW die L376 von Meddersheim in Richtung Lauschied. In einer Rechtskurve geriet der junge Fahrer auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn, lenkte gegen und kam dann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die ansteigende Böschung und wurde dann quer über die Fahrbahn geschleudert. Er kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Ein entgegenkommender PKW erkannte die Situation rechtzeitig und konnte ohne Gefährdung reagieren. Am PKW des Verunfallten entstand Sachschaden, der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW musste von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden. Den jungen Fahrer erwartet nun im Ordnungswidrigkeitenverfahren ein Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

