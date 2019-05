Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 11.05.2019, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 63 - jährige Autofahrerin mit ihrem PKW (Skoda) die Kallenfelser Straße in Richtung Hedwigsgärten. Sie musste anhalten, da ein Rollstuhlfahrer die Fahrbahn überqueren wollte. Ein Kraftradfahrer fuhr der stehenden Frau von hinten auf, verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, wie z.B. der Rollstuhlfahrer oder der Fahrer eines roten Kastenwagens, welcher sich in unmittelbarer Nähe befand, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

