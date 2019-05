Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Falsch abgebogen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Freitag gegen 12:25 Uhr bog der 43-jährige Fahrer eines Range Rover vom Zubringer der L 183 aus Richtung Steinbruch kommend bei der Anschlußstelle Kirn-Ost unter Missachtung der nach rechts vorgeschriebenen Fahrtrichtung links in Richtung Hochstetten auf die B 41 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes-Kombi, welcher die bevorrechtigte B 41 von links aus Richtung Hochstetten kommend befuhr. Dessen 47-jähriger Fahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Es wird in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass aufgrund der momentanen Baustellensituation der auf der L 183 aus Richtung Kirn ankommende Fahrzeugverkehr bis auf Weiteres über den genannten Zubringer in Richtung Idar-Oberstein geleitet wird. In diesem Einmündungsbereich war auch bereits zuvor das Abbiegen durch Verkehrszeichen 209 nur nach rechts erlaubt. Im Streckenverlauf ist für Verkehrsteilnehmer, die eigentlich in Richtung Bad Kreuznach fahren wollen, eine Bedarfsumleitung ausgeschildert. Diese führt nach Passage des Hellbergtunnels über die Anschlußstelle Kirn-Mitte zurück auf die B 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach.

