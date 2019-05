Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Martinstein (ots)

Am 10.05.2019, gegen 06:40 Uhr kam es auf der B41 in Martinstein zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein PKW wollte ordnungsgemäß in Höhe des Bahnhofs nach links auf den dortigen Parkplatz einbiegen, musste wegen Gegenverkehrs jedoch warten. Der dahinter befindliche PKW bremste ordnungsgemäß ab. Ein weiterer PKW Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät, stieß gegen den einen PKW und schob diesen auf den ersten. An allen PKW entstand Sachschaden. Die 17-jährige Beifahrerin des PKW der abbiegen wollte wurde leicht verletzt und wurde mit einem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung ins Kirner Krankenhaus verbracht.

