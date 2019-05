Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Oberhausen bei Kirn (ots)

In der Nacht zum Montag wurden die Fahrzeuginnenräume zweier in der Ortslage von Oberhausen geparkter Pkw durchsucht. Außer Bargeld (insgesamt dreistelliger Betrag) wurden 2 Sporttaschen, eine rote Geldkassette sowie ein neues Paar Turnschuhe der Marke "Puma" (schwarz mit roten Applikationen) entwendet. Die Sporttaschen wurden zwischenzeitlich vom Eigentümer in der Gemarkung Oberhausen aufgefunden. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

