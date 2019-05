Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Bereits gestern in der Zeit von 09:40 Uhr bis 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Therapiezentrums in der Sulzbacher Straße in Kirn zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Opel Meriva Farbe silbergrau mit BIR-Kennzeichen. Unbekannte Täter zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite von vorne bis hinten. Es entstand aufgrund der Tiefe des Kratzers ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Polizei Kirn bittet Zeugen sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell