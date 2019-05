Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bad Sobernheim - Unter Drogeneinfluß gefahren

Bad Sobernheim (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am 07.05.2019 gegen 10.40 Uhr auf der B41 in Höhe Bad Sobernheim im Gegenverkehr ein roter Opel Astra ausgemacht werden. Durch die Beamten konnte als Fahrerin eine bereits mehrfach wegen Verstößen in Zusammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Erscheinung getretene 38 Jahre alte Frau erkannt werden. Sie wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher erneut Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt wurden. Dies bestätigte sich bei einem freiwillig durchgeführten Schnelltest. Der Fahrerin wurde daraufhin zum vierten Mal innerhalb von 3 Monaten eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet und die Führerscheinstelle informiert.

