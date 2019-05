Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall mit leichtverletzter Person

Kirn (ots)

Am 06.05.2019 befuhr gegen 13:20 Uhr eine 43-jährige Frau aus Lauterecken die Bundesstraße 41 von Idar-Oberstein kommend in Richtung Kirn. In Höhe der Abfahrt Bärenbach kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

