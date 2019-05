Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots)

Bereits in der Zeit vom 23. auf den 24.04.2019 wurde auf dem Parklplatz des Sommercafe "Am Nohfels" in Bad Sobernheim (Hömigweg 1) ein parkend abgestellter schwarzer VW Tiguan von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher meldete den Schaden in dem Cafe, hinterließ dort jedoch nicht seine Personalien. Am beschädigten Fahrzeug hinterließ der Unfallverursacher einen Zettel, der jedoch nass wurde und nicht mehr lesbar war. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder der Unfallverursacher selbst, mögen sich bitte bei der Polizei in Kirn oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell