Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kreisel Altstadt

Kirn (ots)

Am Mittwoch den 01.05.2019 gegen 13.20 Uhr wird der Polizei in Kirn ein PKW gemeldet, welcher mit auffallenden Schlangenlinien und insbesondere mehrere Runden durch den Kreisel Altstadt fahren würde. Durch die Streife kann der 37jährige Fahrer des PKW Ford am Kreisel angetroffen und kontrolliert werden. Beim Fahrer kann deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde der Führerschein beschlagnahmt.

