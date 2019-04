Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verursacher nach Verkehrsunfall gesucht

Kirn (ots)

Am Dienstag, den 30.04.2019 um 12:00 Uhr befährt eine Verkehrsteilnehmerin die Straße "Auf der Schanze" in Kirn in Fahrtrichtung "Hedwigsgärten". An der Einmündung zur Straße "Hedwigsgärten" bremst die Fahrzeugführerin ihren PKW verkehrsbedingt ab, woraufhin der nachfolgende PKW auf eben diesen auffährt. Der Verursacher des entstandenen Schadens entfernt sich ohne jegliche Schadensregulierung von der Unfallstelle. Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blauen PKW handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Kirn entgegen.

