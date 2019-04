Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Kirn (ots)

Am Montag, den 29.04.2019 zwischen 07:30 Uhr bis 19:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Übergasse in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigt nach Spurenlage während des Rangierens einen PKW und entfernt sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Tat oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

