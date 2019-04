Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von KFZ-Teilen, Zeugen gesucht

Am 29.04.2019 ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr ein Diebstahl auf dem Parkplatz der SIMONA in der Sulzbacher 85 in Kirn.

Ein bis dato unbekannter Täter montierte den rechten Außenspiegel eines Quads ab und nahm ihn an sich. Der linke Spiegel des Geschädigten wurde an der selben Tatörtlichkeit bereits am 18.04.2019 entwendet.

Zeugenhinweise werden an hiesige Dienststelle erbeten.

