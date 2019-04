Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Odernheim (ots)

Am Montag, den 29.04.2019 zwischen 06:30 Uhr bis 08:57 Uhr kam es in der Lettweiler Straße in Odernheim am Glan zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Lettweiler Straße/ K78 in Odernheim am Glan vermutlich aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Lettweiler.

Kurz vor dem Kreuzungsbereich Bergstraße/Müggelheimer Straße in Richtung Ortsausgang touchierte dieser einen auf der Fahrbahn geparkten PKW, wodurch an eben diesem Sachschaden in Form eines beschädigten Außenspiegels entstand.

Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

